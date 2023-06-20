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На подъезде к Днепру женщина родила девятого ребенка

Сегодня 14:05
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В Днепропетровской области женщина в "скорой" родила своего 9 ребенка.

Новости Днепра про На подъезде к Днепру женщина родила девятого ребенка

Об этом рассказал сотрудник областного центра экстренной медицинской помощи Владимир Грабовой.

В понедельник, 19 июня, на станцию экстренной помощи поступил вызов о женщине из поселка Томаковка, у которой начались схватки. Приехав к роженице, фельдшеры осмотрели ее и решили отправить в профильную больницу в Днепре.

На подъезде к Днепру женщина начала рожать, так что одному из медиков пришлось впервые в жизни принимать роды.

На свет появилась девочка, матери и новорожденной была оказана квалифицированная помощь в полном объеме. После чего обеих доставили в родильное отделение областного центра семейного здоровья. И мама, и новорожденная были в удовлетворительном состоянии, — отмечают медики.

Это был девятый ребенок в этой семье.

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