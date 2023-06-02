На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притон

Місцеві мешканці житлового масиву Парус-2 повідомляють, що у мобільному укритті є загроза натрапити на небезпечні предмети. На перший погляд це нагадує наслідки перебування наркозалежних людей. У цій ситуаціі має розібратися поліція, а поки дніпрян закликають бути уважними та обережними.
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