На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притон

Виявляється, укриття не завжди є безпечним місцем.

Місцеві мешканці житлового масиву Парус-2 повідомляють, що у мобільному укритті є загроза натрапити на небезпечні предмети. На перший погляд це нагадує наслідки перебування наркозалежних людей. У цій ситуаціі має розібратися поліція, а поки дніпрян закликають бути уважними та обережними.

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