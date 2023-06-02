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На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притон

Сьогодні 18:54
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Виявляється, укриття не завжди є безпечним місцем.

Новости Днепра про На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притон

Місцеві мешканці житлового масиву Парус-2 повідомляють, що у мобільному укритті є загроза натрапити на небезпечні предмети. На перший погляд це нагадує наслідки перебування наркозалежних людей. У цій ситуаціі має розібратися поліція, а поки дніпрян закликають бути уважними та обережними.

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Новости Днепра про На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притонУкраїнська Новости Днепра про На Парусі наркомани перетворили мобільне укриття у притонРусский

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