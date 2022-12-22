На Львівщині Volkswagen потрапив під потяг, який курсує через Дніпро: загинули чоловік та його 8-річна донька

У середу, 21 грудня, у селі Арламівська Воля Львівської області близько 14:30 сталася смертельна аварія на залізничному переїзді.

Там Volskwagen Caddy зіткнувся з потягом, який слідував за маршрутом “Запоріжжя-Перемишль”.

Про це повідомляють ГУ НП у Львівській області та ДСНС у Львівській області.

На жаль, загинули 37-річний чоловік та його 8-річна донька. Рятувальники дістали тіла загиблих.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: