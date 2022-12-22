На Львівщині Volkswagen потрапив під потяг, який курсує через Дніпро: загинули чоловік та його 8-річна донька

Там Volskwagen Caddy зіткнувся з потягом, який слідував за маршрутом “Запоріжжя-Перемишль”.
Про це повідомляють ГУ НП у Львівській області та ДСНС у Львівській області.
На жаль, загинули 37-річний чоловік та його 8-річна донька. Рятувальники дістали тіла загиблих.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
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