На Київщині мати викинула немовля з вікна 5 поверху: хлопчик помер в лікарні

У Київській області сталася жахлива трагедія.

21 березня жінка викинула з вікна квартири на 5 поверсі свою 2-місячну дитину. На жаль, у лікарні хлопчик помер від отриманих травм.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За словами речниці Нацполіції Київщини Ірини Прянішнікової, мати самостійно подзвонила в поліцію і повідомила, що викинула з вікна сина. Її чоловік на момент трагедії також знаходився вдома, але не бачив, як це трапилося.

Потім він спустився вниз, підхопив дитину на руки. Поряд був медичний заклад, куди він відніс сина і показав лікарям. Та, на превеликий жаль, врятувати немовля не вдалося, – сказала речниця.

Ірина Прянішнікова розповіла, що матері дитини – 29 років. Не вживає алкоголь, не була залежною. Сім’я проживає в пристойних умовах, її можна вважати цілком благополучною.

Ми такі випадки рідко фіксуємо. Як з’ясувалося, у матері були певні ускладнення після пологів, вона зверталася до лікаря, – додала вона.

Жінку затримали, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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