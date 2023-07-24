На Криворіжжі пенсіонер вистрибнув з вікна палаючої квартири: чоловік помер у лікарні

У Зеленодольську, що на Криворіжжі, пенсіонер травмувався, вистрибнувши з вікна квартири.

З’явилися подробиці пожежі, яка сталася ввечері 23 липня, у Зеленодольську.

За даними видання “Свої”, 68-річний власник палаючої квартири вистрибнув з вікна 4-го поверху, сподіваючись врятуватися від вогню. Внаслідок падіння він отримав кататравму, черепно-мозкову травму, а також отруївся продуктами горіння.

Чоловіка ушпиталили до криворізької лікарні, але згодом стало відомо, що він помер.

Нагадаємо, під час пожежі в Зеленодольську вдалося врятувати ще двох чоловіків 45 і 46 років врятували вогнеборці. Постраждалих вивели з під’їзду на свіже повітря.

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