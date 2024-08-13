На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: є загиблі

Сьогодні, 13 серпня, о 07:45 на автодорозі поблизу села Вишнопіль Староконстянтинівської тергромади сталася ДТП за участі автобуса “ЛАЗ Лайнер”.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП України.
Відомо, що всередині автобуса знаходилось 19 дітей у супроводі двох дорослих, а також два водії.
Їхали вони з селища Любар Житомирської області до селища Микуличин Івано-Франківської області. Попередньо повідомляється, що під час руху водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих та їх стан уточнюється, всіх відправили до лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.
Деталі наслідків встановлюються.
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