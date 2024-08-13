На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: є загиблі

На Хмельниччині сталася смертельна аварія.

Сьогодні, 13 серпня, о 07:45 на автодорозі поблизу села Вишнопіль Староконстянтинівської тергромади сталася ДТП за участі автобуса “ЛАЗ Лайнер”.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП України.

Відомо, що всередині автобуса знаходилось 19 дітей у супроводі двох дорослих, а також два водії.

Їхали вони з селища Любар Житомирської області до селища Микуличин Івано-Франківської області. Попередньо повідомляється, що під час руху водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих та їх стан уточнюється, всіх відправили до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.

Деталі наслідків встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

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