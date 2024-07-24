На фотосесію, пробіжку, велопрогулянку та пікнік: ТОП-5 мальовничих балок Дніпра

У Дніпрі велика кількість балок, але лише кілька з них можуть похвалитися гарним краєвидом та віддаленістю від міського шуму. У балки мешканці Дніпра приходять щоб зайнятися спортом, на пікнік, влаштовують фотосесії та просто гуляють.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найкрасивіших балок Дніпра.

Наймальовничіша балка

Одна з наймальовничіших балок Дніпра знаходиться біля села Старі Кодаки. Балка називається Сажівка та її краєвид нагадує гори Нової Зелландії. Низка западин утворює незвичайний рельєф. Кататися на велосипедах тут може бути не так легко, як в інших, але тут можна влаштувати фотосесію серед зеленої долини або пікнік з друзями. Щоправда, у балці мало дерев, тому слід запастись панамками та парасольками від сонця.

Особливістю балки є рослинність різних відтінків зеленого та жовтого – трава та зелені насадження розташовані на різних висотах та западинах вигоряють на сонці по-різному та створюють таким чином незвичайний за кольором пейзаж. Поряд із балкою знаходиться Кодацький кар’єр – на його місці раніше була фортеця Кодак та козацький цвинтар.

Свою назву балка отримала через те, що за часів Катеринослава була джерелом не лише деревини, а й сажі – адже понад 100 років тому саме у балках облаштовували різноманітні виробництва.

Балка із підземним джерелом

Біла балка у Дніпрі знаходиться у Новокодацькому районі Дніпра. Її довжина – майже 7 км, а перепади між висотами та низинами пагорбів становлять близько 40 метрів. На пагорбах досі живуть люди, тут є ліс, підземне джерело, озера та кілька річечок. Свою назву балка отримала на честь білих гранітних скель, розташованих тут, а також тим, що знаходиться родовище білої глини.

Джерела б’ють у верхній частині балки, у нього є навіть своя назва «Кринична», поруч знаходяться два ставки – Новий та Нижній або Старий та Верхній. Ще півстоліття тому в балці водилися дикі тварини: вовки та лисиці, але розвиток міської забудови змусив тварин піти в інші ліси і тепер у Білій балці водяться лише миші, їжаки та птахи.

Ту частину балки, де водилися тварини та протікають джерела, називають ще «Безумною». Ця назва має дві версії походження. Згідно з першою, місцеві жителі, побачивши тут вовків, бігли так, що аж п’яти виблискували. Про іншу версію назви балки писав історик Дмитро Яворницький. Саме в цій балці чорт створив вовка і пожвавив його сам став жертвою звіра – той вкусив його за п’яту, залишивши кульгавого без п’яти.

У балці люблять влаштовувати велопрогулянки велосипедисти, а місцеві приходять сюди на пікніки.

Схожа на Карпати

Тунельна балка знаходиться між вулицею Космічною та проспектом Науки. Тут є невелике озеро, на якому живуть качки, протікають струмки, росте багато квітів. Свою назву вона одержала на початку 1930-х років. У 1970-х роках тут збиралися збудувати величезний зоопарк, але далі ідеї справа не пішла, бо просто не вистачило грошей. Пізніше у балці планували збудувати крематорій, але будівництво перенесли.

У балці можна зустріти велосипедистів, бігунів, любителів фотосесій та тих, хто просто вирішив прогулятися далеко від міського галасу. Тут чимало занедбаних арт-об’єктів: колони і сходи від кафе, що працює колись у балці, нагадують руїни античного храму. У балці росте багато дерев – дуб, шовковиця, абрикоса, клен та цвітуть квіти. Частину з рослинності навіть занесено до Червоної книги.

Тут можна почути соловейка, дрозда, зозулю, дятла, сойку, шпаки. У балці мешкають білки та миші. Раніше тут були лисиці, козулі та зайці, але цивілізація у вигляді висотних будинків та міського шуму змусила звірів шукати собі новий притулок.

В одному з ярів балки є цвинтар домашніх тварин з невеликими надгробками та пам’ятниками.

Майже паркова балка

Рибальська або Рибаківська балка знаходиться біля парку Зелений Гай у Дніпрі та вважається його своєрідним продовженням. Свою назву вона отримала за часів Катеринослава через те, що тут були розташовані цегельні братів Рибакових. Дістатися балки можна через парк – є можливість не тільки пройти пішим ходом, але й доїхати машиною.

Влітку тут влаштовуються пікніки, спортивні змагання. У балці росте багато дерев, тож навіть у пік сонцестояння тут не жарко і є тінь. Також балка може бути цікавою для любителів бігати по пересіченій місцевості та велосипедистів, які люблять долати вершини на велосипедах.

Біля квітника

Балка Довга – одна з найбільших у Дніпрі. Вона бере свій початок на проспекті Науки та закінчується у центрі міста. У 1910 році на схилі балки було виділено місце для організації спочатку наукової сільськогосподарської станції, а потім і Ботанічного саду. До повномасштабного вторгнення у балці діяв проект ревіталізації. Її відновлювали та намагалися розвивати, щоб зробити місцем для відпочинку містян.

Завдяки небайдужим активістам у балці є вуличні меблі – столи та лавочки, збудований міст через річку Жабокряч, на землі є дерев’яні настили. Потрапити до балки складно, але можливо. Робити це найкраще з боку проспекту Науки. На облаштованій частині балки влаштовують пікніки та проводять фотосесії.

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