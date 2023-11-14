На Дніпропетровщині зниклого 4-річного хлопчика знайшли мертвим: впав у вигрібну яму

Усі обставини смерті дитини будуть з'ясовувати правоохоронці.

Учора, 13 листопада, в Іларіоновому зник 4-річний Завар Калмиков. Дитину шукали поліцейські та волонтери.

На жаль, сьогодні стало відомо, що хлопчика знайшли мертвим.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що дитина впала у вигрібну яму, яка знаходиться поруч з магазином.

Зараз на місці працюють правоохоронці. У будь-якому випадку ми будемо чекати результати судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті, – повідомили у поліції.

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