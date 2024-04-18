На Дніпропетровщині знову не вмикатимуть вуличне освітлення

У Покровській територіальній громаді на Дніпропетровщині вимикатимуть вуличне освітлення з метою економії електроенергії.
Про це повідомляє Покровська територіальна громада на Facebook.
Керівництво Покровської територіальної громади ухвалило рішення про вимкнення вуличного освітлення.
“З метою ефективного використання енергоресурсів в умовах воєнного стану та у зв’язку з продовженням тривалості світлового дня, вуличне освітлення буде вимкнено з 17 квітня 2024 року по всій території громади”, – зазначили в повідомленні.
Зауважимо, після останніх обстрілів української енергосистеми спостерігається дефіцит генерувальних потужностей. Через це відбуваються тимчасові відключення світла для населення та обмеження у споживанні електрики для промисловості.
Українців закликають знову заощаджувати світло у пікові вечірні години з 19 до 22.
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