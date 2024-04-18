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На Дніпропетровщині знову не вмикатимуть вуличне освітлення

Сьогодні 19:25
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Це роблять задля економії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову не вмикатимуть вуличне освітлення

У Покровській територіальній громаді на Дніпропетровщині вимикатимуть вуличне освітлення з метою економії електроенергії. 

Про це повідомляє Покровська територіальна громада на Facebook.

Керівництво Покровської територіальної громади ухвалило рішення про вимкнення вуличного освітлення.

“З метою ефективного використання енергоресурсів в умовах воєнного стану та у зв’язку з продовженням тривалості світлового дня, вуличне освітлення буде вимкнено з 17 квітня 2024 року по всій території громади”, – зазначили в повідомленні.

Зауважимо, після останніх обстрілів української енергосистеми спостерігається дефіцит генерувальних потужностей. Через це відбуваються тимчасові відключення світла для населення та обмеження у споживанні електрики для промисловості. 

Українців закликають знову заощаджувати світло у пікові вечірні години з 19 до 22. 

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