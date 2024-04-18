На Днепропетровщине снова не будут включать уличное освещение

В Покровском территориальном обществе на Днепропетровщине будут выключать уличное освещение с целью экономии электроэнергии.
Об этом сообщает Покровское территориальное общество на Facebook.
Руководство Покровской территориальной общины приняло решение об отключении уличного освещения.
«С целью эффективного использования энергоресурсов в условиях военного положения и в связи с продлением продолжительности светового дня, уличное освещение будет выключено с 17 апреля 2024 года по всей территории общества», — отметили в сообщении.
Заметим, что после последних обстрелов украинской энергосистемы наблюдается дефицит генерирующих мощностей. Поэтому происходят временные отключения света для населения и ограничения в потреблении электричества для промышленности.
Украинцев призывают снова экономить свет в пиковые вечерние часы с 19 до 22.
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