На Днепропетровщине снова не будут включать уличное освещение

Это делают для экономии.

В Покровском территориальном обществе на Днепропетровщине будут выключать уличное освещение с целью экономии электроэнергии.

Об этом сообщает Покровское территориальное общество на Facebook.

Руководство Покровской территориальной общины приняло решение об отключении уличного освещения.

«С целью эффективного использования энергоресурсов в условиях военного положения и в связи с продлением продолжительности светового дня, уличное освещение будет выключено с 17 апреля 2024 года по всей территории общества», — отметили в сообщении.

Заметим, что после последних обстрелов украинской энергосистемы наблюдается дефицит генерирующих мощностей. Поэтому происходят временные отключения света для населения и ограничения в потреблении электричества для промышленности.

Украинцев призывают снова экономить свет в пиковые вечерние часы с 19 до 22.

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