На Дніпропетровщині зіткнулися мотоцикл та авто: загинули 24-річний юнак та 12-річна дівчинка

У селищі Широке трапилася смертельна аварія.

Там зіткнулися легковик та мотоцикл.

Про це повідомляє видання “Свої”.

На жаль, унаслідок аварії загинули водій та неповнолітня пасажирка двоколісного.

Зазначається, що удар під час зіткнення був такої сили, що 24-річному мотоциклісту пробило голову. За життя 12-річної дівчинки боролися медики швидкої, проте врятувати дитину не вдалося.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: