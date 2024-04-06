На Дніпропетровщині зіткнулися 2 легковика та 2 мотоцикли: двоє людей загинули

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що трапилось зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох легкових автомобілів («ІЖ-2126» та «Renault Laguna») та двох мотоциклів («Hyosung GV 650» та «Yamaha XV 1600A»), – йдеться у повідомленні рятувальників.
Легковий автомобіль «ІЖ-2126» вилетів на узбіччя та загорівся. Всередині авто рятувальники знайшли тіла двох людей.
Постраждало також 3 людей (водії транспортних засобів), вони були ушпиталені до лікарні.
На місці працювали співробітники поліції, зараз з’ясовуються деталі смертельної ДТП.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі чоловік підірвав бойову гранату у квартирі.
У Дніпрі на проспекті Поля зібралися десятки людей.
У Дніпрі жінка знайшла незвичайні речі в іграшках своєї дитини.
Сьогодні у Дніпрі сталася пожежа на вулиці Савкіна Новокодацького району міста.