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  • На Дніпропетровщині зіткнулися 2 легковика та 2 мотоцикли: двоє людей загинули

На Дніпропетровщині зіткнулися 2 легковика та 2 мотоцикли: двоє людей загинули

Сьогодні 15:51
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Сьогодні на автошляху Р-73 на ділянці між селом Дмитрівка та містом Нікополь Нікопольського району сталася ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися 2 легковика та 2 мотоцикли: двоє людей загинули

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що трапилось зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох легкових автомобілів («ІЖ-2126» та «Renault Laguna») та двох мотоциклів («Hyosung GV 650» та «Yamaha XV 1600A»), – йдеться у повідомленні рятувальників.

Легковий автомобіль «ІЖ-2126» вилетів на узбіччя та загорівся. Всередині авто рятувальники знайшли тіла двох людей.

Постраждало також 3 людей (водії транспортних засобів), вони були ушпиталені до лікарні.

На місці працювали співробітники поліції, зараз з’ясовуються деталі смертельної ДТП.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися 2 легковика та 2 мотоцикли: двоє людей загинулиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися 2 легковика та 2 мотоцикли: двоє людей загинулиРусский

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