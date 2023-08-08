На Дніпропетровщині загорівся ліс

На території Новомосковського району ледь не загорілися лісові насадження.

Про це повідомили в ДСНС.

У вівторок, 8 серпня, до рятувальників звернулися місцеві мешканці та повідомили про пожежу неподалік села Андріївка.

Як виявилося, загорівся сухостій, а вогонь стрімко поширювався на територію Новомосковського лісництва. На місце відправили рятувальників Новомосковська, Дніпра та ще Перещепиного та Магдалинівки.

За словами рятувальників, горіли суха трава та підстилка листяного лісу, але на дерева вогонь не поширився.

Вогнем знищено підстилку листяного лісу на площа 0,02 га та сухостій на площі 2,5 га.

Пожежу локалізовано о 17:55 та ліквідовано о 18:44.

Загиблих та травмованих немає.

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