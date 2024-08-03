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На Дніпропетровщині загасили пожежу на території приватного домоволодіння

Сьогодні 15:08
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У Криворізькому районі сталася велика пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загасили пожежу на території приватного домоволодіння

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився сьогодні, 3 серпня, о 10:37. 

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Нагорній міста Апостолове Криворізького району. Прибувши за викликом вогнеборці встановили, що на території приватного домоволодіння зайнявся сінник із соломою на площі 25 кв.м, — йдеться у дописі надзвичайників.

Вогонь вдалося приборкати за півтори години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині загасили пожежу на території приватного домоволодінняУкраїнська

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