На Дніпропетровщині загасили пожежу на території приватного домоволодіння

У Криворізькому районі сталася велика пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився сьогодні, 3 серпня, о 10:37.

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Нагорній міста Апостолове Криворізького району. Прибувши за викликом вогнеборці встановили, що на території приватного домоволодіння зайнявся сінник із соломою на площі 25 кв.м, — йдеться у дописі надзвичайників.

Вогонь вдалося приборкати за півтори години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Читайте також:

Українська

Автор: