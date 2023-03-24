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  • На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людей

На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людей

Сьогодні 20:30
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На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людей

Про це Суспільному розповіла представниця Держпродспоживслужби області Маргарита Малишева.

За її словами, захворювання виявили у тринадцятьох людей, які вживали їжу одного із закладів громадського харчування у Кам’янському.

“Основою причиною стало вживання в їжу готової продукції суші. Під час епідрозслідування виявили ряд порушень у даному суб’єкті господарювання, які, ймовірно, сприяли поширенню даної інфекції. У двох працівників закладу було також виявлено сальмонелу. Вони були безсимптомними носіями інфекції”, — сказала Маргарита Малишева.

Вона додала, що наразі заклад харчування не функціонує.

Аби запобігти зараженню, за словами представниці Держпродспоживслужби, всі продукти тваринного походження слід купляти лише в місцях, де вони проходять лабораторне дослідження, вживати страви після термічної обробки та дотримуватися правил особистої гігієни.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людейУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людейРусский

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