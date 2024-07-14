На Дніпропетровщині за день потонули двоє людей

Сьогодні рятувальники дістали з водойм тіла двох чоловіків у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вдень до Служби порятунку «101» майже одночасно надійшло два повідомлення про нещасні випадки з людьми на воді.Так, на вулиці Журналістів Індустріального району міста Дніпро, під час купання у штучній водоймі, чоловік пірнув у воду і зник. По прибуттю водолазів-рятувальників за допомогою водолазно-рятувального спорядження обстежено 500 кв.м водойми. На відстані 40 м від берега та на глибині приблизно 5 м, співробітники ДСНС дістали тіло чоловіка, — йдеться у дописі рятувальників.