На Дніпропетровщині з’явилося понад 2 тисячі нових нерухомих пам’яток

До реєстру нерухомих пам'яток додали понад 2 тисячі об'єктів на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей.

Тільки за 2023 дослідники верифікували та додали 𝟮𝟯𝟰𝟭 пам’ятку археології області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. До переліку увійшли археологічні об’єкти Новомосковського, Павлоградського, Синельниківського районів.

Перед цим науковці провели велику роботу з їх верифікації шляхом безпосереднього огляду та опрацювання архівів та звітів археологів, що зберігаються в Інституті археології Національної Академії наук України.

Ці пам’ятки э важливими не тільки для історії Придніпровського краю, а й частково входять до всесвітньої культурної спадщини.

Більшість з цих пам’яток – кургани. Кожен з них – неповторна і унікальна могильна споруда, яка містить складну систему поховальних споруд і є свідченням зниклих цивілізацій та невідтворним джерелом знань про життя, матеріальну та духовну культуру давнього населення Степового Придніпров’я.

Надалі науковці продовжать досліджувати археологічні пам’ятки.

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