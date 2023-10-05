На Днепропетровщине появилось более 2 тысяч новых недвижимых достопримечательностей

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре по охране историко-культурных ценностей.
Только за 2023 год исследователи верифицировали и добавили 𝟮𝟯𝟰𝟭 памятник археологии области в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В список вошли археологические объекты Новомосковского, Павлоградского, Синельниковского районов.
Перед этим ученые провели большую работу по их верификации путем непосредственного обзора и обработки архивов и отчетов археологов, хранящихся в Институте археологии Национальной академии наук Украины.
Эти памятники важны не только для истории Приднепровского края, но и частично входят во всемирное культурное наследие.
Большинство из этих достопримечательностей – курганы. Каждый из них – неповторимое и уникальное могильное сооружение, которое содержит сложную систему погребальных сооружений и является свидетельством пропавших цивилизаций и невообразимым источником знаний о жизни, материальной и духовной культуре древнего населения Степного Приднепровья.
В дальнейшем ученые продолжат исследовать археологические памятники.
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