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  • На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущів

На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущів

Сьогодні 12:07
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З кущів самшиту висадили величезний тризуб.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущів

У селі Могилів Дніпропетровської області відтепер можна побачити найбільший герб України з вічнозелених кущів самшиту. Як повідомили в Національному реєстрі рекордів України, нещодавно місцеві жителі висадили майже 600 саджанців рослин.
 

Розмір герба – 16 х 26 м. Для його створення попередньо по контуру було зроблено доріжки шириною 40 сантиметрів, по периметру яких і посадили самшит.

Зазначається, що самшит добре приживається і може рости до семисот років, тож цілком ймовірно, що колись це стане рекордом герба із найстарішого самшиту. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущів

 

Нагадаємо, у Дніпрі на Монастирському острові висадили алею лаванди. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущівУкраїнська

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