На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущів

З кущів самшиту висадили величезний тризуб.

Розмір герба – 16 х 26 м. Для його створення попередньо по контуру було зроблено доріжки шириною 40 сантиметрів, по периметру яких і посадили самшит.

Зазначається, що самшит добре приживається і може рости до семисот років, тож цілком ймовірно, що колись це стане рекордом герба із найстарішого самшиту.