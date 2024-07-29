На Дніпропетровщині висадили найбільший в Україні тризуб з вічнозелених кущів

Розмір герба – 16 х 26 м. Для його створення попередньо по контуру було зроблено доріжки шириною 40 сантиметрів, по периметру яких і посадили самшит.
Зазначається, що самшит добре приживається і може рости до семисот років, тож цілком ймовірно, що колись це стане рекордом герба із найстарішого самшиту.
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