На Дніпропетровщині вщент згорів Mercedes Sprinter (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

У понеділок, 3 квітня, о 01:37 на лінію «101» повідомили про пожежу на території приватного житлового сектору на вулиці Магдалинівській смт Магдалинівка.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить пасажирський автомобіль Mercedes-Benz Sprinter.

Полум’я локалізували о 01:49 та ліквідували о 02:05. Вогонь пошкодив автомобіль на загальній площі 18 кв. м.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До гасіння загорання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС прокоментували вибух газу у п’ятиповерховому будинку у Кривому Розі.

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