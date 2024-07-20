На Дніпропетровщині вщент вигорів легковий автомобіль “ВАЗ”

Велика пожежа у Криворізькому районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

19 липня о 23:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання господарчих споруд, розташованих на вулиці Залізничній села Жовте Апостолівської міської територіальної громади Криворізького району, — йдеться у дописі рятувальників.

На місці вогнеборці побачили пожежу, яка охопила господарчі споруди на загальній площі 150 кв.м, в одній із них палав легковий автомобіль “ВАЗ 2102”.

Пожежу було локалізовано за п’ять годин. На щастя, загиблих та травмованих немає.

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