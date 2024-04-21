На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку із задимленого будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Сьогодні о третій годині ночі на вулиці Українській села Саксагань Кам’янського району сталася пожежа.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що горить перекриття приватного житлового будинку на площі 15 кв. м, – йдеться у дописі рятувальників.
Із задимленого будинку рятувальники вивели жінку на свіже повітря. Від подальшої шпиталізації вона відмовилась.
Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, що у Дніпрі рятувальники вчора деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля.
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