На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку із задимленого будинку

Співробітники ДСНС врятували жінку у місті Кам'янське.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні о третій годині ночі на вулиці Українській села Саксагань Кам’янського району сталася пожежа.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що горить перекриття приватного житлового будинку на площі 15 кв. м, – йдеться у дописі рятувальників.

Із задимленого будинку рятувальники вивели жінку на свіже повітря. Від подальшої шпиталізації вона відмовилась.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, що у Дніпрі рятувальники вчора деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля.

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