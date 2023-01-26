Там водій легкового автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Виклик на лінію “101” надійшов об 11:41.
Внаслідок ДТП водія затисло у понівеченій автівці. Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка без ознак життя та передали працівникам Національної поліції.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе Mercedes збив жінку.
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