На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув
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Сегодня 16:46

Сьогодні, 26 січня, на трасі М-30 "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" поблизу селища Петропавлівка сталася аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув

Там водій легкового автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Виклик на лінію “101” надійшов об 11:41.

Внаслідок ДТП водія затисло у понівеченій автівці. Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка без ознак життя та передали працівникам Національної поліції.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе Mercedes збив жінку. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинувУкраїнська

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