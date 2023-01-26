На Дніпропетровщині водій Volkswagen не впорався з керуванням та з’їхав у кювет: чоловік загинув

Сьогодні, 26 січня, на трасі М-30 "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" поблизу селища Петропавлівка сталася аварія.

Там водій легкового автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Виклик на лінію “101” надійшов об 11:41.

Внаслідок ДТП водія затисло у понівеченій автівці. Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка без ознак життя та передали працівникам Національної поліції.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Донецькому шосе Mercedes збив жінку.

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