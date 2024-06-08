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  • На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопору

На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопору

Сьогодні 10:59
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Серйозна ДТП сталася у місті Кривий Ріг.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопору

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Водій Skoda заявив, що вважає винуватцем ДТП водія маршрутки. За словами водія легковика, маршрутка на дорозі підрізізала його.

Через це він був вимушений смикнути кермо, після чого зіткнувся з електроопорою.

За попередньою інформацією, водій міг бути просто у нетверезому стані.

Сьогодні ми писали про пожежу у Павлоградському районі, під час якої отруївся чоловік. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопоруУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопоруРусский

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