На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопору

Серйозна ДТП сталася у місті Кривий Ріг.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Водій Skoda заявив, що вважає винуватцем ДТП водія маршрутки. За словами водія легковика, маршрутка на дорозі підрізізала його.

Через це він був вимушений смикнути кермо, після чого зіткнувся з електроопорою.

За попередньою інформацією, водій міг бути просто у нетверезому стані.

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