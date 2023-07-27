На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

Сьогодні вранці на вулиці Жовтневій селища Вільне Новомосковського району сталася аварія.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:31.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій автомобіля Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок цього чоловік опинився затиснутий всередині автівки.

Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструмента деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. 27-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

В якому він стані – невідомо.