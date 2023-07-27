На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:31.
Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструмента деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. 27-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
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Без паніки!
Сталося це у Новомосковському районі увечері 25 липня.
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Сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами.
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