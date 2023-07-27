Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

Сьогодні 09:30
просмотров

Сьогодні вранці на вулиці Жовтневій селища Вільне Новомосковського району сталася аварія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:31.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій автомобіля Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок цього чоловік опинився затиснутий всередині автівки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструмента деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. 27-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

В якому він стані – невідомо. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Будь ласка, будьте обережні та уважні за кермом!
 
Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в автоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в автоРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці

Без паніки!

На Дніпропетровщині під час п’янки чоловік забив знайомого до смерті ніжкою від стільця
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині під час п’янки чоловік забив знайомого до смерті ніжкою від стільця

Сталося це у Новомосковському районі увечері 25 липня.

У Дніпрі рятували 46-річного бійця, якому осколковий боєприпас у Бахмуті пошматував руки та ноги
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Дніпрі рятували 46-річного бійця, якому осколковий боєприпас у Бахмуті пошматував руки та ноги

Боже, дай здоров'я захиснику!

Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Атака дронами: сили ППО збили над Дніпропетровщиною ворожий шахед

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами.

Наверх