На Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опіки - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опіки
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Сегодня 10:34

У Павлоградському районі через вибух буржуйки постраждала родина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опіки

Про це розповів медик Юрій Липа. 

Увечері 22 листопада до рятувальників та медиків звернулися мешканці одного із сіл Павлоградського району. Як повідомили постраждалі, у домі вибухнула буржуйка, через що декілька людей отримали опіки. 

Пізніше фельдшери з’ясували, що господарі будинку знехтували правилами пожежної безпеки, внаслідок чого і стався вибух. Постраждало троє людей – у 53-річного чоловіка обширні термічні опіки обличчя, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок (понад 70%) 2-3 ст. та з проявами опікового шоку. 

Ще один член родини отримав термічні опіки 1-2 ст. до 15% площі тіла. Третя постраждала жінка отримала опік 1 ст. та різану рану верхньої кінцівки. Після того, як їй надали медичну допомогу, вона відмовилася від госпіталізації. 

Двох постраждали чоловіків після надання екстреної медичної допомоги – інфузійної терапії, накладання протиопікових пов’язок, адекватного знеболення, кисневої підтримки – доставили до лікарні. На жаль, один із них у вкрай важкому стані.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опіки

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опікиУкраїнська

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