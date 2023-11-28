На Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опіки

У Павлоградському районі через вибух буржуйки постраждала родина.

Про це розповів медик Юрій Липа.

Увечері 22 листопада до рятувальників та медиків звернулися мешканці одного із сіл Павлоградського району. Як повідомили постраждалі, у домі вибухнула буржуйка, через що декілька людей отримали опіки.

Пізніше фельдшери з’ясували, що господарі будинку знехтували правилами пожежної безпеки, внаслідок чого і стався вибух. Постраждало троє людей – у 53-річного чоловіка обширні термічні опіки обличчя, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок (понад 70%) 2-3 ст. та з проявами опікового шоку.

Ще один член родини отримав термічні опіки 1-2 ст. до 15% площі тіла. Третя постраждала жінка отримала опік 1 ст. та різану рану верхньої кінцівки. Після того, як їй надали медичну допомогу, вона відмовилася від госпіталізації.

Двох постраждали чоловіків після надання екстреної медичної допомоги – інфузійної терапії, накладання протиопікових пов’язок, адекватного знеболення, кисневої підтримки – доставили до лікарні. На жаль, один із них у вкрай важкому стані.

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