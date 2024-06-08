Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник

На Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник

Сьогодні 12:30
просмотров

У Нікопольському районі поранено рятувальника, який ліквідовував наслідки атаки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Росіяни за допомогою дронів камікадзе атакували Нікопольський район.Через ворожий обстріл зайнявся автомобіль.  Надзвичайники прибувши на місце виклику розпочали ліквідацію пожежі та саме в цей момент ворог підступно атакував рятувальників. Поранено начальника караулу, — йдеться у дописі.

Капітана служби цивільного захисту ушпиталили до лікарні. Зараз його стан оцінюється як важкий.

Також інформацію про поранення працівника ДСНС прокоментував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника.Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно. 28-річний чоловік в лікарні. Стан – тяжкий, — сказано у дописі голови ОВА.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині знищили 2 шахеди.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальникУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопору
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    На Дніпропетровщині водій Skoda вилетів на узбіччя та врізався в електроопору

    Серйозна ДТП сталася у місті Кривий Ріг.

    На Дніпропетровщині чоловік отримав отруєння продуктами горіння під час пожежі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:50
    На Дніпропетровщині чоловік отримав отруєння продуктами горіння під час пожежі

    У Павлоградському районі вчора сталася пожежа.

    Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 шахеди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:35
    Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 шахеди

    Вночі оборонці неба збили над областю два шахеди.

    У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси

    Дніпроводоканал попередив про відключення боржників.

    Наверх