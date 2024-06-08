На Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник

У Нікопольському районі поранено рятувальника, який ліквідовував наслідки атаки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Росіяни за допомогою дронів камікадзе атакували Нікопольський район.Через ворожий обстріл зайнявся автомобіль. Надзвичайники прибувши на місце виклику розпочали ліквідацію пожежі та саме в цей момент ворог підступно атакував рятувальників. Поранено начальника караулу, — йдеться у дописі.

Капітана служби цивільного захисту ушпиталили до лікарні. Зараз його стан оцінюється як важкий.

Також інформацію про поранення працівника ДСНС прокоментував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника.Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно. 28-річний чоловік в лікарні. Стан – тяжкий, — сказано у дописі голови ОВА.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині знищили 2 шахеди.

Читайте також:

Українська

Автор: