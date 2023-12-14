На Дніпропетровщині вбивця 21-річної дівчини інсценував ДТП, щоб уникнути покарання

Щоб уникнути покарання, чоловік вирішив інсценувати загибель дівчини нібито від ДТП - виніс тіло на узбіччя дороги та втік.

Зранку 13 грудня в одному із селищ у Кам’янському районі на узбіччі лежало тіло 21-річної дівчини. І все начебто нагадувало смертельну ДТП. На місце події очевидці викликали слідчо-оперативну групу.

Однак з’ясувалося, що дівчину вбили.

Зловмисником виявився 31-річний мешканець одного з сіл. Стало відомо, що 11 грудня дівчина знаходилася в гостях, де у неї стався конфлікт із чоловіком. Під час сварки він завдав їй численних травм, від яких вона померла.

На наступний день чоловік виніс тіло дівчини з будинку і, щоб заплутати слідство, замаскував вбивство під ДТП, викинувши тіло на узбіччя. Нападника затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний у вигляді утримування під вартою.

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