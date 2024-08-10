На Дніпропетровщині “ВАЗ 2107” загорівся під час руху

На Дніпропетровщині сьогодні горів автомобіль "ВАЗ 2107".

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожар відбувся сьогодні, 10 серпня, на вулиці Заводській міста Жовті Води Кам’янського району.

По прибуттю вогнеборців встановлено, що під час руху сталося загорання в моторному відсіку та пошкоджено салон легкового автомобіля «ВАЗ 2107» на площі 4 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогнеборці змогли швидко локалізувати вогонь, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі трамваї №1, “Ретро” та деякі тролейбуси змінять свій рух.

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