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На Дніпропетровщині вантажівка зіткнулась з легковиком та спалахнула

Сьогодні 17:50
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У Нікопольському районі вогнеборці ліквідували наслідки ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вантажівка зіткнулась з легковиком та спалахнула

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Близько 16 години до рятувальників надійшла інформація про займання вантажівки на вулиці Перемоги села Сергіївка Томаківської селищної територіальної громади.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Daf FT 95 XF 430» та легкового автомобіля    «Chery TIGGO 4» загорілась та перекинулась вантажівка, — йдеться у дописі.

Внаслідок ДТП травми отримав 26-річний водій вантажного автомобіля. Його ушпиталили до лікарні.

Пожежу вдалося загасити за півтори години.

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