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На Дніпропетровщині в річці втонув 9-річний хлопчик

Сьогодні 15:22
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Чергова трагедія на воді.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці втонув 9-річний хлопчик

На Синельниківщині учора, 8 липня, потонув 9-річний хлопчик. Загалом з початку літа на водоймах області загинули четверо дітей. І ще 18 дорослих. Найбільше – у Криворізькому районі. Такі дані повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Через війну всі громади області прийняли рішення – заборонити відвідувати місця масового відпочинку на воді. Однак люди, нехтуючи пересторогою, йдуть купатися у невстановлених місцях.

Рятувальники разом із поліцією регулярно проводять рейди. Пояснюють – порушення правил безпеки на воді призводить до біди. Прошу, прислухайтеся. Слідкуйте за малечею, бережіть себе і своїх близьких, – зауважив Лисак.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці втонув 9-річний хлопчик

Нагадаємо, на Дніпропетровщині юнак потонув, коли намагався з другом переплисти річку

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці втонув 9-річний хлопчикУкраїнська

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