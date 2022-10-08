На Дніпропетровщині в ДТП загинула 59-річна жінка та її корова
На Дніпропетровщині в ДТП загинула 59-річна жінка та її корова
Сьогодні 13:09
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8 жовтня, у Дніпропетровській області сталася моторошна ДТП.
У селі Авдотівка Криворіжського району 59-річна жінка вела свою корову вздовж траси і вирішила перейти дорогу. У цей час на цьому відрізку шляху рухався водій «Лади», який наїхав на господиню.
Жінка та тварина загинули на місці від отриманих травм, повідомляє видання Свої. На місці працювали патрульні Кривого Рогу. Відомо, що загибла переходила дорогу в недозволеному місці. Водій не постраждав.
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