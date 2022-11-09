На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон

Сьогодні, 9 листопада, о 09:21 на лінію «101» повідомили, що поза межами села Китайгород горить легковик.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники прибули на місце події, там вони встановили, що під час руху автомобіля «ВАЗ-2106» загорівся газовий балон, який знаходився у багажному відсіку. Полум’я миттєво охопило транспортний засіб.

Рятувальники локалізували займання о 09:45, а ліквідували о 10:18.

Вогонь знищив легковик на загальній площі 5 кв. м.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Жовтих Водах горів будинок.

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