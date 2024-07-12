На Дніпропетровщині сильно обміліли річки: у чому справа

У ДніпроОВА розповіли, чому на Дніпропетровщині міліють річки.

За словами заступниці начальника Дніпропетровської ОВА Лілії Мягкої, річки досі страждають від підриву Каховської ГЕС. Саме тому спостерігаються добові коливання рівнів води у водоймах. Також це пов’язано з надзвичайною спекою, що призводить до обміління.

Про це повідомили в ДніпроОВА.

«Занепокоєння у мешканців області викликає обміління деяких річок. Спостерігаються добові коливання рівнів води на окремих водосховищах та їхніх притоках. Це наслідок надзвичайної ситуації, пов’язаної із підривом росіянами Каховської ГЕС. А ще – високих температур повітря», – пояснила Лілія Мягка.

Вона додала, що ОВА постійно моніторить гідрологічну ситуацію на річках області.

Нагадаємо, що у Дніпрі знову фіксують зниження рівня води у річці Дніпро. Вода відступила на відстань близько п’яти метрів від берега.

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