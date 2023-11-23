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На Дніпропетровщині сьогодні пролунає потужний вибух

Сьогодні 10:01
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Без паніки - усе під контролем!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунає потужний вибух

Фото умовне.

Сьогодні, 23 листопада, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

О 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він. 

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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