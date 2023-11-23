На Дніпропетровщині сьогодні пролунає потужний вибух

Сьогодні, 23 листопада, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
О 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Автор:
У Павлоградському районі пожежники витягували людей з вогню.
Потрібна ваша допомога!
Будьте обережні з вогнем!
Бережіть себе!