На Дніпропетровщині сьогодні пролунає потужний вибух

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 23 листопада, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

О 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: