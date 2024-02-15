На Дніпропетровщині сьогодні пролунає плановий вибух: о котрій

Важливе попередження!

Сьогодні, 15 лютого, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух. Проте хвилюватися не варто – він плановий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни атакували Україну 26 ракетами. 13 із них знищили наші захисники. Вибухи лунали і на Дніпропетровщині. На жаль, є “прильоти” у Дніпровському районі.

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