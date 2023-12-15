На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: важливе попередження

Сьогодні, 15 грудня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі о 14:00 пролунає вибух.
Але підстав для хвилювань немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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