На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

У Покрові на Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася до підвалу закинутої будівлі.

Про це повідомили в ДСНС.

Увечері 8 серпня до рятувальників звернулася жінка, чия собака впала до підвалу закинутої будівлі на вулиці Героїв України в місті Покров. За словами місцевих, там розташований покинутий готель.

Приїхавши на місце, рятувальники з’ясували, що пес провалився через вентиляційний канал та опинився в середині зачиненого підвалу занедбаної споруди.

Надзвичайники за допомогою спецінструмента прорізали отвір, драбиною спустилися донизу та дістали налякану собаку. Чотирилапа впала з 2-метрової висоти.

Цілу та неушкоджену чотирилапу передали щасливій власниці.

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