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  • На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

Сьогодні 14:43
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У Покрові на Дніпропетровщині рятували собаку, яка звалилася до підвалу закинутої будівлі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

Про це повідомили в ДСНС.

Увечері 8 серпня до рятувальників звернулася жінка, чия собака впала до підвалу закинутої будівлі на вулиці Героїв України в місті Покров. За словами місцевих, там розташований покинутий готель. 

Приїхавши на місце, рятувальники з’ясували, що пес провалився через вентиляційний канал та опинився в середині зачиненого підвалу занедбаної споруди. 

Надзвичайники за допомогою спецінструмента прорізали отвір, драбиною спустилися донизу та дістали налякану собаку. Чотирилапа впала з 2-метрової висоти. 

Цілу та неушкоджену чотирилапу передали щасливій власниці.
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелюУкраїнська

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