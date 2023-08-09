На Дніпропетровщині собака випадково звалилася до зачиненого підвалу закинутого готелю

Про це повідомили в ДСНС.
Увечері 8 серпня до рятувальників звернулася жінка, чия собака впала до підвалу закинутої будівлі на вулиці Героїв України в місті Покров. За словами місцевих, там розташований покинутий готель.
Приїхавши на місце, рятувальники з’ясували, що пес провалився через вентиляційний канал та опинився в середині зачиненого підвалу занедбаної споруди.
Надзвичайники за допомогою спецінструмента прорізали отвір, драбиною спустилися донизу та дістали налякану собаку. Чотирилапа впала з 2-метрової висоти.
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