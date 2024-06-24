На Дніпропетровщині рятували корову, яка загрузла в багні

Вдень 24 червня до рятувальників звернулися схвильовані люди, які попросили про допомогу в порятунку корови, яка потрапила в пастку. Виявилося, що в селі Широкому Криворізькому районі тварина, яка паслася біля ставка, зайшла до водойми, але застрягла в багні.
Корову, яка загрузла в грязюці, разом із небайдужими громадянами, дістали рятувальники, врятувавши їй життя.
До надання допомоги залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області. З твариною наразі все добре.
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