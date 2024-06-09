На Дніпропетровщині рятувальники загасили палаючий мікроавтобус та господарські споруди

На Дніпропетровщині сталася серйозна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився 8 червня близько опівночі на вулиці Григорія Середи міста Покров Нікопольського району.

Прибувши за викликом рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці горить мікроавтобус та поруч розташовані господарчі споруди. Загальна площа пожежі склала 98 кв.м. Займання ліквідовано о 01:30, – йдеться у дописі пресслужби.

Загиблих та травмованих немає.

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