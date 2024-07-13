На Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка з водойми

Сьогодні, 13 липня, о 12 годині з водойми на Дніпропетровщині дістали тіло чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

13 липня о 12:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку в селищі Межова Синельниківського району, виявлено тіло людини, — йдеться у дописі рятувальників.

Після прибуття на місце співробітники ДСНС дістали з водойми тіло чоловіка за допомогою гумового човна.

Загиблий був на відстані 4 м від берега.

Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати поліцейські та судмедексперти.

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