На Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка з водойми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
13 липня о 12:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку в селищі Межова Синельниківського району, виявлено тіло людини, — йдеться у дописі рятувальників.
Після прибуття на місце співробітники ДСНС дістали з водойми тіло чоловіка за допомогою гумового човна.
Загиблий був на відстані 4 м від берега.
Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати поліцейські та судмедексперти.
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Козенко Антон
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