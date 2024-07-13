Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка з водойми

Сьогодні 17:13
просмотров

Сьогодні, 13 липня, о 12 годині з водойми на Дніпропетровщині дістали тіло чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка з водойми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

13 липня о 12:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку в селищі Межова Синельниківського району, виявлено тіло людини, — йдеться у дописі рятувальників.

Після прибуття на місце співробітники ДСНС дістали з водойми тіло чоловіка за допомогою гумового човна.

Загиблий був на відстані 4 м від берега.

Усі обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати поліцейські та судмедексперти.

Сьогодні ми писали про те, що у над Дніпром сили ППО збили ворожий безпілотник.

Читайте також:

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники дістали тіло чоловіка з водоймиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Нікопольщині троє людей постраждали через ворожі артобстріли
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:18
    На Нікопольщині троє людей постраждали через ворожі артобстріли

    На Нікопольщині внаслідок ворожих артобстрілів троє постраждалих.

    На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували корупційну схему ухилення від мобілізації
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:03
    На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували корупційну схему ухилення від мобілізації

    На Дніпропетровщині військовий разом та цивільний організували схему ухилення від мобілізації.

    У Дніпрі невідомі написали на пам’ятнику Брандису “зрадник” та “окупант”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    У Дніпрі невідомі написали на пам’ятнику Брандису “зрадник” та “окупант”

    У Дніпрі невідомі зробили декілька написів на пам'ятнику Брандису.

    Над Дніпром сили ППО збили ворожий безпілотник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    Над Дніпром сили ППО збили ворожий безпілотник

    У Дніпрі Захисника неба збили ворожий безпілотник.

    Наверх