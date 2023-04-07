На Дніпропетровщині розшукують жінку та чоловіка: потрібна ваша допомога

Поліція розшукує у Дніпропетровській області 34-річну Наталію Дзюбу та 47-річного Дениса Біленка.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Так, 34-річна Наталія Дзюба 21 січня пішла з місця мешкання та не повернулася.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся світле, очі зелені.

Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за телефонами: (098)-650-02-01 або 102.

47-річний Денис Біленко 1 квітня пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, середньої статури, волосся сиве, очі сірі.

Був одягнений: чорні джинсові штани, чорну куртку, чорні шкіряні туфлі, бейсболку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування безвісно зниклого чоловіка, повідомте про це за телефонами: (098)-650-02-01 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканця Дніпра, який зник безвісти 4 місяці тому, знайшли мертвим.

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