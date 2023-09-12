На Дніпропетровщині розшукують двох дітей: пішли гуляти та зникли

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У Нікополі правоохоронці розшукують двох малолітніх дітей: 11-річну Шоботову Кіру та її 13-річного брата Шоботова Сергія.

11 вересня о 20:30 до поліції звернулася мати та повідомила, що діти вдень пішли гуляти та до цього часу не повернулися.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети дівчинки: на вигляд 10-12 років, зріст 140 см, волосся світло-русяве, зачіска типу каре. Одягнена у блакитний спортивний костюм.

Прикмети хлопчика: на вигляд 12-15 років, волосся світло-русяве. Був одягнений у чорні чи темно-сині спортивні штани, синю футболку з жовтим зображенням мультяшного героя.

З собою у дітей був червоний спортивний велосипед, рюкзаки, ноутбук, мобільний телефон.

Якщо ви бачили цих дітей чи вам відомо, де вони можуть бути, зверніться, будь ласка, за номерами: 095 938 27 56, 066 888 62 30 або 102.

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