На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомога

Криворізькі правоохоронці розшукують 41-річного Дмитра Лупало та 26-річного Сергія Романюка.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
41-річний Дмитро Лупало 28 травня 2023 року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170-175 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне коротке.
Був одягнутий у спортивний чорний костюм та чорні кросівки.
26-річний Сергій Романюк 6 липня 2023 року вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд 26 років, зріст 180 см, середньої статури, світле волосся, блакитні очі.
Був одягнений у чорний спортивний костюм, чорні кросівки.
Якщо ви бачили цих чоловіків чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: (098) 65 00 201 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже два тижні розшукують 37-річного чоловіка: може бути з милицями.
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