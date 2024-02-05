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  • На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомога

На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомога

Сьогодні 10:00
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомога

Криворізькі правоохоронці розшукують 41-річного Дмитра Лупало та 26-річного Сергія Романюка.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

41-річний Дмитро Лупало 28 травня 2023 року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 170-175 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне коротке.
Був одягнутий у спортивний чорний костюм та чорні кросівки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомога

26-річний Сергій Романюк 6 липня 2023 року вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 26 років, зріст 180 см, середньої статури, світле волосся, блакитні очі.
Був одягнений у чорний спортивний костюм, чорні кросівки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомога

Якщо ви бачили цих чоловіків чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: (098) 65 00 201 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже два тижні розшукують 37-річного чоловіка: може бути з милицями.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомогаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують двох безвісти зниклих чоловіків: потрібна ваша допомогаРусский

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