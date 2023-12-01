На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 25-річного чоловіка: востаннє бачили 3 листопада

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 25-річного безвісти зниклого Віктора Дерду.
Відомо, що чоловік – уродженець Миколаївської області. Останній раз його бачили 3 листопада у Кривому Розі.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве, очі темні, може мати бороду.
Був одягнений: темна куртка, чорні чоботи.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 067 638 07 71, 067 568 90 99 або на лінію «102».
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвісти.
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