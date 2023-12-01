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  • На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 25-річного чоловіка: востаннє бачили 3 листопада

На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 25-річного чоловіка: востаннє бачили 3 листопада

Сьогодні 17:08
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Придивіться уважно до фото, можливо, ви бачили цього чоловіка!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 25-річного чоловіка: востаннє бачили 3 листопада

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 25-річного безвісти зниклого Віктора Дерду.

Відомо, що чоловік – уродженець Миколаївської області. Останній раз його бачили 3 листопада у Кривому Розі.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве, очі темні, може мати бороду.

Був одягнений: темна куртка, чорні чоботи.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 067 638 07 71, 067 568 90 99 або на лінію «102».

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині більше року розшукують 73-річного дідуся: пішов з дому та зник безвісти.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 25-річного чоловіка: востаннє бачили 3 листопадаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 25-річного чоловіка: востаннє бачили 3 листопадаРусский

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