На Дніпропетровщині розшукують 18-річного хлопця: потрібна ваша допомога

На Дніпропетровщині розшукують 18-річного Ярослава Мельниченка.

9 червня він пішов з дому у Кам’янському та зник.

Про це повідомили у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Прикмети: зріст 182 см, спортивної худорлявої статури, каштанове волосся з білою прядкою, сіро-зелені очі.

Був одягнений: чорна футболка з білою буквою «М» на спині, чорні шорти з червоними рисками по боках, чорні тканеві кросівки. При собі мав документи.

Особливі прикмети: на лівій руці вище ліктя два шрами.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-01-12 або 102!

Важлива будь-яка інформація!

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