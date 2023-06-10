На Дніпропетровщині розшукують 18-річного хлопця: потрібна ваша допомога

9 червня він пішов з дому у Кам’янському та зник.
Про це повідомили у пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
Прикмети: зріст 182 см, спортивної худорлявої статури, каштанове волосся з білою прядкою, сіро-зелені очі.
Був одягнений: чорна футболка з білою буквою «М» на спині, чорні шорти з червоними рисками по боках, чорні тканеві кросівки. При собі мав документи.
Особливі прикмети: на лівій руці вище ліктя два шрами.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-01-12 або 102!
Важлива будь-яка інформація!
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