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  • На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла

На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла

Сьогодні 10:10
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла

У Кривому Розі поліцейські розшукують 15-річну Аліну Гончаренко.

У вівторок, 12 грудня, близько 13:00 дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої статури, чорне волосся нижче плечей, темно-зелені очі.

Була одягнена: чорна куртка, сірі спортивні штани, чорно-білі кросівки, сумка через плече.

Особливі прикмети: пірсинг у носі. Має татуювання на животі та руці.

Якщо ви бачили цю дівчину чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0961987520 чи 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зниклаУкраїнська

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