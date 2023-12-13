На Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину: вийшла з дому та зникла

У Кривому Розі поліцейські розшукують 15-річну Аліну Гончаренко.
У вівторок, 12 грудня, близько 13:00 дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої статури, чорне волосся нижче плечей, темно-зелені очі.
Була одягнена: чорна куртка, сірі спортивні штани, чорно-білі кросівки, сумка через плече.
Особливі прикмети: пірсинг у носі. Має татуювання на животі та руці.
Якщо ви бачили цю дівчину чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 0961987520 чи 102.
Важлива будь-яка інформація!
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