На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвісти

Хлопець зник 2 червня та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся коротке світло-русявого кольору.
Був одягнутий у футболку чорну, чорні шорти, сірі кросівки. При собі мав невеличку чорну спортивну сумку з написом «PUMA».
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку.
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