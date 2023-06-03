На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвісти

Криворізькі правоохоронці розшукують безвісно зниклого 15-річного Данила Пластуна.

Хлопець зник 2 червня та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся коротке світло-русявого кольору.

Був одягнутий у футболку чорну, чорні шорти, сірі кросівки. При собі мав невеличку чорну спортивну сумку з написом «PUMA».

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку.

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