Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвісти

Сьогодні 17:44
просмотров

Криворізькі правоохоронці розшукують безвісно зниклого 15-річного Данила Пластуна.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвісти

Хлопець зник 2 червня та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся коротке світло-русявого кольору.

Був одягнутий у футболку чорну, чорні шорти, сірі кросівки. При собі мав невеличку чорну спортивну сумку з написом «PUMA».

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі третій місяць шукають безвісно зниклу жінку.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвістиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця, який зник безвістиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в хостелі виявили гранату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:24
    У Дніпрі в хостелі виявили гранату

    Сталося це вчора, 2 червня, у хостелі на вулиці Святослава…

    У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:56
    У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного

    У п'ятницю, 2 червня, на вулиці Князя Володимира Великого виявили…

    Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом

    Чоловіків викрили та затримали.

    У Дніпрі у парку Глоби запрацювала дитяча залізниця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:56
    У Дніпрі у парку Глоби запрацювала дитяча залізниця

    Потяги залізниці не курсували з січня 2022 року.

    Наверх