На Дніпропетровщині розшукують 14-річного безвісти зниклого хлопця: потрібна допомога

У Кривому Розі поліцейські розшукують 14-річного Олександра Швеця
5 грудня хлопець вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, середньої статури, коротке руде волосся, карі очі, на обличчі веснянки.
Був одягнений: чорні спортивні штани, чорні кросівки з білими смугами, чорно-зелено-білу куртку, синю шапку, при собі мав маленьку сумку «adidas».
Якщо ви бачили Олександра чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 096-119-58-30 або 102.
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