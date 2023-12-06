На Дніпропетровщині розшукують 14-річного безвісти зниклого хлопця: потрібна допомога

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У Кривому Розі поліцейські розшукують 14-річного Олександра Швеця

5 грудня хлопець вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, середньої статури, коротке руде волосся, карі очі, на обличчі веснянки.

Був одягнений: чорні спортивні штани, чорні кросівки з білими смугами, чорно-зелено-білу куртку, синю шапку, при собі мав маленьку сумку «adidas».

Якщо ви бачили Олександра чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 096-119-58-30 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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