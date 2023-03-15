На Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Це пов’язано з тим, що піротехніки ДСНС будуть ліквідовувати нерозірвані снаряди.
Про це повідомив Дмитро Невеселий, Зеленодольський міський голова.
За його словами, вибухи можуть почути мешканці Зеленодольська та селища Велика Костромка.
Без паніки, – зазначив Дмитро Невеселий.
Але не ігноруйте тривогу та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що під Бахмутом бійці 93-ї бригади із Дніпропетровської області збили ворожий літак (ВІДЕО).
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