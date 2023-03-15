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На Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Сьогодні 16:59
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Найближчим часом на Дніпропетровщині буде гучно.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Це пов’язано з тим, що піротехніки ДСНС будуть ліквідовувати нерозірвані снаряди.

Про це повідомив Дмитро Невеселий, Зеленодольський міський голова.

За його словами, вибухи можуть почути мешканці Зеленодольська та селища Велика Костромка.

Без паніки, – зазначив Дмитро Невеселий.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пролунають вибухи: що сталося

Але не ігноруйте тривогу та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Бахмутом бійці 93-ї бригади із Дніпропетровської області збили ворожий літак (ВІДЕО).

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